A Prefeitura de Formiga instalou, nessa sexta-feira (3), a nova placa do Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular). O local está passando por uma revitalização desde o dia 5 de setembro do ano passado.

A empresa MChaves Construtora Ltda., contratada por meio de licitação, está à frente de boa parte dos serviços. Porém, como divulgado essa semana pelo portal, alambrados em determinados locais como no entorno de quadras, rede hidráulica interna e externa dos quiosques, construção de vestiário estão sendo construídos pelos próprios funcionários da Prefeitura pelo fato de tais serviços não estarem previstos nas planilhas ou no projeto de execução da obra.

Ainda não há uma data definida para inauguração, mas ela deve ocorrer em breve. A obra conta com recursos de quatro frentes: Ministério do Turismo, Secretaria de Estado de Obras (Setop), Ministério dos Esportes e de contrapartida da Prefeitura. No total, são R$1.934.583,72.

A nova Praia Popular contará com quiosques, bares, posto policial, portaria, parquinho, banheiros, calçadão para atividades físicas, quadras poliesportiva e de peteca e um campo society.