Recursos do Fundo Nacional do Idoso serão liberados para as instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). O anúncio foi feito no sábado (27) pela titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves, em um encontro com representantes do Asilo São Vicente de Paulo, em Criciúma (SC). Parlamentares e políticos da região também estiveram presentes.

Além da liberação do fundo, segundo a ministra, haverá ainda o repasse de cerca de R$160 milhões às instituições. Há expectativa de que o projeto que autoriza a transferência de recursos seja sancionado em breve.

A previsão é que o dinheiro seja compartilhado entre as 2,6 mil ILPI’s, que abrigam, atualmente, mais de 88 mil idosos em todo o Brasil. Apesar disso, ainda não foi definido como ocorrerá a divisão do recurso.

“O critério será estabelecido por um regimento. Pode ser por número de idosos ou por necessidade. A regulamentação da lei é que irá estabelecer”, explicou a ministra.