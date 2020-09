Nesta terça –feira (1), foi divulgado no site da Prefeitura de Formiga, o resultado final da avaliação de títulos referentes aos cargos de pedagogo; professor de música (bateria, percussão, canto, cordas eruditas, cordas populares, iniciação musical, instrumento de sopro e teclas); professor de educação básica I e professor de educação básica II (ciências, educação física, geografia, história, matemática e português), que foi divulgado pelo Instituto Consulplan.

O resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros na edição desta quarta-feira (2).

De acordo com a comissão organizadora do certame, o candidato pode verificar o resultado no site do instituto ou na página da administração municipal.