Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e no site da Prefeitura de Formiga, nesta terça-feira (18), o resultado preliminar revisado da avaliação de títulos referentes aos cargos Pedagogo; Professor de Música (bateria, percussão, canto, cordas eruditas, cordas populares, iniciação musical, instrumento de sopro e teclas); Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II (ciências, educação física, geografia, história, matemática e português), que foi divulgado pelo Instituto Consulplan.

De acordo com a comissão organizadora do certame, o candidato que tiver alguma dúvida referente ao resultado deverá acessar o site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e, sendo preciso, solicitar “recurso” no link disponibilizado na página do Instituto.

Fonte: Decom