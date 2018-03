Redação Últimas Notícias

As equipes mirins do Instituto de Esporte Fumaça participaram no domingo (4), de um amistoso contra as equipes do Clube Centenário.

O torneio foi realizado na sede do clube e contou com cinco jogos nas categorias sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15.

As equipes do Instituto Fumaça se destacaram no amistoso vencendo os jogos em três categorias.

Confira o resultado:

Sub 7

Instituto Fumaça 4 x 3 Clube Centenário

Sub 9

Instituto Fumaça 5 x 1 Clube Centenário

Sub 11

Clube Centenário 5x3 Instituto Fumaça

Sub 13

Clube Centenário 5x4 Instituto Fumaça

Sub 15

Instituto Fumaça 4x 3 Clube Centenário