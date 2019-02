O Instituto Inhotim anunciou que reabrirá neste sábado, 9 de fevereiro. O museu estava fechado desde o dia 25 de janeiro, quando a barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale se rompeu em Brumadinho.Há 150 mortos e 182 desaparecidos em consequência da tragédia.

De acordo com nota enviada pelo Instituto de Arte Contemporânea, a reabertura no sábado será com entrada gratuita para todos os visitantes.

“Estamos reabrindo no sábado com entrada gratuita para simbolizar que o Inhotim está de portas abertas para a comunidade nesse momento de dor. Acreditamos que a retomada das atividades do Inhotim será uma das principais forças para ajudar Brumadinho e a região a vencerem essa primeira etapa deluto. A saída para tudo isso seguramente passa por aquilo que o Instituto tem como seu maior patrimônio: cultura, arte, turismo, meio ambiente e educação”, disse o diretor executivo do Inhotim, Antonio Grassi, em texto enviado à imprensa.

O instituto havia inicialmente previsto sua reabertura para 1º de fevereiro, mas reviu essa decisão. Ao anunciar que permaneceria fechado, o Inhotim declarou que “a tragédia provocou impactos diretos no Instituto, uma vez que, dos cerca de 600 funcionários que emprega, 80% moram na região. Desses, 41 têm familiares diretos desaparecidos ou com óbito declarado, e os demais procuram por amigos e pessoas conhecidas. O cenário está sendo diariamente avaliado pelo Comitê de Crise formado para entender os impactos do desastree traçar medidas em conjunto com os órgãos competentes em busca de minimizar danos”.