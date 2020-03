O Instituto Inhotim, por meio de nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (16), informou que, diante da pandemia de coronavírus, decidiu interromper o funcionamento a partir desta quarta-feira (18).

Dessa forma, o acesso às galerias está suspenso e as visitas de grupos escolares assim como outros eventos coordenados pela instituição também foram adiados.

Novas datas com reagendamentos de ações serão divulgadas à medida que a situação for normalizada. “Como equipamento cultural internacional, que recebe diariamente visitantes de todas as partes do país e do mundo, agimos assim com solidariedade na contenção da pandemia”, declarou a equipe do Instituto.