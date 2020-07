A Administração Municipal de Formiga recebeu, do Instituto “Anjos da Liberdade”, a solicitação para a realização de uma audiência entre o chefe do Executivo formiguense, Eugênio Vilela, representantes do Instituto e familiares de detentos que foram transferidos para a Penitenciária Regional de Formiga, vindos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O encontro ocorrerá nesta quarta-feira (8), às 13h30, no prédio da Prefeitura. Familiares dos detentos e o Instituto “Anjos da Liberdade” solicitam apoio do Executivo, junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, para que seja feito o recambiamento dos presos às penitenciárias de origem.

O INSTITUTO

O Instituto “Anjos da Liberdade” tem sede no Rio de Janeiro e é uma Associação Civil sem Fins Lucrativos, qualificada como Organização Civil de Interesse Público.