Um dos suspeitos de envolvimento em assaltos a bancos no Sul de Minas foi preso na noite dessa sexta-feira (8), na MG-050.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23h, militares receberem denúncia anônima de que um indivíduo sem camisa estaria às margens da rodovia.

Durante diligências, os policiais identificaram e efetuaram a prisão do homem de 29 anos, que já é conhecido no meio policial.

O cerco teve início na noite de quinta-feira (7), quando um outro indivíduo foi preso. De acordo com a PM, suspeita-se que os dois suspeitos, que são irmãos, teriam participado de um furto a um banco da cidade de Pedralva, município do sul do Estado.