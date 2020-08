A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu neste final de semana em Araxá uma quadrilha especializada em roubo de pneus. O grupo foi abordado durante uma ação de fiscalização em um caminhão que estava no pátio de um posto de combustíveis na BR-262.

De acordo com a PRF, o veículo era conduzido por um jovem, de 23 anos, inabilitado, e contava com dois passageiros, de 20 e 33 anos. Os ocupantes não portavam notas fiscais dos materiais encontrados no caminhão e disseram não saber informar a origem dos mesmos.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram no baú do veículo 32 conjuntos de pneus e rodas novos, macacos hidráulicos, diversos calços de madeira, diversas chaves de roda de vários tamanhos e lacres plásticos grandes, todos materiais utilizados em roubos de pneus.

Segundo a PRF, os pneus e rodas apreendidos haviam sido roubados na madrugada do mesmo dia, no município de Centralina. Foram subtraídos de um veículo de carga que foi tomado de assalto naquela cidade.