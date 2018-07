Muito colorido, comidas típicas e muito arrasta-pé marcaram o “Arraiá Mão Amiga” que é um dos mais tradicionais eventos do calendário da entidade.

A confraternização foi realizada na tarde dessa quarta-feira (25). O intuito do evento foi promover interação entre assistidos e voluntários da entidade com a comunidade formiguense.

Na ocasião, integrantes do grupo de convivência do Cras I, do bairro Rosário, participaram do evento e, juntos animaram a festa com a dança da quadrilha.