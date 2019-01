Um ambiente de juros mais baixos, inflação controlada e sinais de melhora no emprego levou a intenção de consumo a mostrar, em janeiro, o mais elevado patamar em nove anos. É o que mostrou nesta quinta-feira (17) a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ao anunciar a Intenção de Consumo das Famílias (ICF).

O indicador subiu 5,1% entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, para 95,9 pontos. Foi a maior elevação da série histórica do indicador, afirmou Antônio Everton, economista da CNC.

Ele acrescentou, ainda, que as perspectivas para o comércio são mais favoráveis esse ano. Tanto que a entidade revisou para cima a projeção de alta, para 2019, no volume de vendas do varejo ampliado, que inclui automóveis e materiais de construção, de 5,5% para 5,8%.

Em 2017, as vendas do varejo subiram 4%. A projeção é que, em 2018, as vendas do ampliado tenham avançado 4,8%, de acordo com a entidade.

Alta em todos os itens

Na pesquisa, os sete tópicos usados para cálculo do ICF mostraram aumento em todas as comparações. É o caso das altas observadas, em janeiro ante dezembro, de emprego atual (3,1%); perspectiva profissional (5%); renda atual (3,8%); compra a prazo (4,9%); nível de consumo atual (4,4%); perspectiva de consumo (5,8%); e momento para duráveis.

Na comparação com janeiro de 2018, houve aumentos de 7,4%; de 12,7%; de 14%; de 13,8%; de 24,6%; de 20,5% e de 15,9%, respectivamente em cada um daqueles segmentos.

“Tivemos um elemento de ‘combustão’ muito grande para elevar a intenção de consumo que foi sinal de reativação do mercado de trabalho”, observou o especialista.

Na prática, o consumidor percebe maior ritmo de abertura de vagas, e eleva perspectiva de consumo para os próximos meses. “Creio que os meses de novembro e de dezembro mostraram um otimismo muito grande quanto ao futuro, e uma vontade grande dos consumidores em voltar a comprar nos próximos meses” acrescentou.

O técnico não descartou possibilidade de o ICF volte ao patamar acima de 100 pontos este ano, mais favorável ao consumo (o indicador vai até 200 pontos). “Estamos com essa expectativa [de retorno aos 100 pontos].

Não sabemos exatamente quando vai acontecer, mas acho que pode ocorrer este ano”, observou. “As condições de consumo, este ano, estão bem melhores [do que as do ano passado]. Os consumidores estão mais confiantes”, afirmou.