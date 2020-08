Internacional e Atlético se enfrentam na noite deste sábado (22), às 19h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo pode valer a primeira colocação da competição.

Com nove pontos, Galo e Colorado ocupam, respectivamente, segunda e terceira posições (os gaúchos levam a melhor no saldo de gols). O líder atual é o Vasco, que fica à frente também nos critérios de desempate. Veja abaixo as prováveis escalações das equipes para o confronto.



Internacional



Na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, o técnico Eduardo Coudet poupou a maioria dos titulares do Inter, visando ao jogo contra o Atlético. Portanto, a escalação deste sábado terá muitas modificações àquela utilizada na última quarta-feira.

O principal desfalque é o centroavante Paolo Guerreiro, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e deve voltar a jogar apenas em 2021. O substituto deve ser o jovem Yuri Alberto, de 19 anos. Outra opção é João Peglow.



Portanto, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Peglow).