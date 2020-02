Nos dias 1 e 2 de fevereiro foi realizado um intercâmbio entre academias de karatê das cidades de Formiga e Arcos.

Um treino, de cerca de duas horas, foi realizado em Arco, na academia Banzai do sensei Ideraldo, faixa preta 4º grau e contou com a participação do professor formiguense Modesto Francisco, faixa preta 4º grau.

O evento teve como objetivo a troca de experiências e a evolução dos alunos.

Modesto ministra aulas na Academia Samurai em Córrego Fundo, no Cras de São Roque de Minas e de Vargem Bonita e também é responsável por várias oficinas de karatê realizadas na região.