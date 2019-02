Nesta segunda-feira (18), alunos da Escola Municipal Rafael José Alves, em Córrego Fundo, receberam a visita do venezuelano Durval Sebastian. O jovem faz parte do projeto de intercâmbio internacional do Rotary Clube e está hospedado na cidade de Pimenta/MG.

Na oportunidade, Sebastian esteve acompanhado de representantes do Rotary de Córrego Fundo e falou aos alunos do turno matutino da escola sobre as experiências vivenciadas em sua estadia no Brasil. Apresentou ainda aspectos do seu país de origem, como cultura, gastronomia, geografia, belezas naturais e a realidade dos venezuelanos na atualidade.

Segundo a pedagoga Karla Higino, Durval Sebastian despertou nos alunos curiosidade sobre as experiências dele, além de se mostrar um incentivador, mostrando a importância dos estudos para o desenvolvimento intelectual dos adolescentes. Karla apontou ainda que o intercambista mostrou-se como uma referência na realização de trabalhos sociais, que levam em consideração habilidades como cooperativismo solidariedade, preservação do meio ambiente, entre outras.

Segundo a diretora Cláudia Rolindo, o evento despertou nos alunos e na equipe da escola, para conhecerem melhor o trabalho realizado pelo Rotary no município de Córrego Fundo.