Sob risco de colapso na saúde, Minas Gerais pode celebrar ao menos uma boa notícia relacionada à pandemia. Passados dois meses desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Estado, dados preliminares indicam que as internações pela doença diminuíram entre os idosos das faixas etárias já alcançadas pela campanha, segundo levantamento do jornal O Tempo.

A média diária de pacientes hospitalizados com 75 anos ou mais caiu 18% entre o começo e o fim de fevereiro, ou 8% na comparação entre a segunda e a última semana do mesmo mês. O número total de internações por semana epidemiológica também apresentou redução, de 11% e 1,3%, respectivamente. Os índices podem parecer discretos à primeira vista, mas vão na contramão do aumento na ocupação das enfermarias e UTIs em todo o estado, com seguidas altas nos atendimentos entre as demais faixas etárias.

Fonte: O Tempo