Pacientes com Covid-19 em estado grave mais que dobraram em Belo Horizonte em apenas um mês. Em 30 de maio, eram 118 pessoas internadas em UTIs da rede pública na cidade. No último dia de junho, porém, o número saltou para 282 – um aumento de 138%. Mesmo com incremento de 50% nas vagas de terapia intensiva, especialistas alertam que a tendência é de a capacidade total ser atingida nos próximos dias.

Essa é a conclusão do Conselho Municipal de Saúde, reunido em plenária on-line de 24 de junho até ontem. “O SUS (Sistema Único de Saúde) da capital já está colapsado em algumas partes, ou seja, não está funcionando como tem que funcionar. No último fim de semana, a espera de pacientes na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Barreiro por uma vaga de UTI mostrou que a ocupação chegou a 100%”, frisou o médico Bruno Pedralva, um dos diretores do conselho.

Abrir mais vagas de internações, inclusive com o poder público assumindo leitos na rede privada, como sinalizou o prefeito Alexandre Kalil na última terça-feira, é urgente, observa Pedralva. A ampliação, porém, esbarra em gargalos.

A falta de respiradores é um deles. Com capacidade para oferecer mais 20 vagas de UTI para pacientes com Covid-19, a Santa Casa de BH precisa dos equipamentos para expandir a assistência. Até ontem, todos os 80 leitos destinados para esses atendimentos estavam ocupados.