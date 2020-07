As internações de pacientes com casos confirmados de Covid-19 em Formiga diminuíram nas últimas 24 horas, de acordo com informações da Secretaria de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, divulgadas na tarde desta quinta-feira (23).

Ontem havia sete pacientes internados, hoje são quatro

Dentre os pacientes que aguardam resultado de exames, quatro estão internados. Um a mais do que ontem.

Também nas últimas 24 horas, cinco novos casos foram confirmados em Formiga e 83 casos foram descartados por exame.