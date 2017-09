Por Priscila Rocha

Desde quarta-feira (6) quando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou que a capitação de água na barragem da autarquia reduziu em 50% e que o racionamento de água poderia aumentar em toda a cidade, o Últimas Notícias tem recebido várias denúncias de flagrantes de desperdício de água.

Na sexta-feira (8), o portal divulgou um flagrante de um homem lavando a calçada de um estabelecimento comercial na rua Quintino Bocaiúva, no Centro da cidade. No mesmo dia, o Saae confirmou uma possível ampliação do racionamento no fornecimento de água.

Nesta segunda-feira (11), o UN recebeu mais denúncias de desperdício de água. Os flagrantes foram feitos nos bairros Santa Luzia e Nossa Senhora de Lourdes.

Na rua Antônio José Barbosa, no bairro Santa Luzia, internautas flagraram uma senhora lavando a calçada e parte da rua em frente a um estabelecimento comercial. Segundo moradores do bairro, não chega água há vários dias em várias residências.

Na rua Alda Caetano, no Nossa Senhora de Lourdes, internautas também flagraram uma mulher lavando a garagem e parte da rua. De acordo com os denunciantes, o flagrante foi feito no início da manhã, por volta das 5h. “Em Formiga as pessoas tem essa cultura de lavar a rua, mesmo em tempos de seca. Com o racionamento é muito comum ver pela cidade pessoas levantando de madrugada para desperdiçar água sem serem vistas”, disse um denunciante que preferiu não se identificar. Ainda segundo o denunciante, algumas residências do bairro ficam até três dias sem receber água.

Em contato com a Prefeitura, o Última Notícias foi informado de que a administração municipal não tem lei que permita a punição de quem desperdiça água. “O trabalho que está sendo feito é o de conscientização da população. Estamos distribuindo panfletos nas paróquias e igrejas da cidade. Também estamos monitorando os agricultores que captam água acima da barragem”, informou o secretário de comunicação, Welerson Andrade.

Ainda segundo o secretário, o vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping) apresentará um projeto de lei para multar quem desperdiça água e para gratificar quem economiza. “Estamos aguardando a votação do projeto para, então, a Prefeitura decidir se irá sancioná-lo. Até lá pedimos a todos que economizem água”, finalizou Welerson

Utilidade Pública

O Última Notícias disponibilizou um número no WhatsApp, o (37) 9 8832-1944, para receber denúncias.