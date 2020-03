A primeira fase da 22a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve início nessa segunda-feira (23).

Para Formiga, foram enviadas 3 mil doses da vacina, que já acabaram em um dia e meio de trabalho das equipes dos postos de saúde da cidade.

Mais doses já estão sendo encaminhadas ao município e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação foi interrompida nesta terça-feira (24), mas que será retomada na sexta-feira (27).

Segundo a secretaria, não se sabe ainda a quantidade total de vacinas que serão encaminhadas a Formiga, mas as doses serão enviadas gradativamente pelo Governo do Estado.

Por determinação do Ministério da Saúde, somente idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde estão recebendo as doses nesta primeira etapa, que vai até o dia 15 de maio.

A vacinação segue a metodologia criada pela Secretaria de Saúde para evitar aglomeração de pessoas nos postos por precaução ao coronavírus.

A pasta desenvolveu um sistema de senhas, que são distribuídas com horários determinados para aplicação das vacinas. Está sendo permitida a entrada de apenas dez pessoas a cada sessão de vacinação. As outras recebem as senhas nas portas das unidades de saúde com o horário marcado. Qualquer pessoa pode retirar senha para idoso.

Na próxima sexta-feira, os postos de saúde estarão funcionando de 7h30 às 15h30. Os horários da semana que vem serão divulgados pela administração municipal, assim como a escala do número de vacinas.

Fonte: Decom