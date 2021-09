As quedas de energia constantes têm causado uma série de transtornos e prejuízos em moradores da região da Serra da Canastra. Tais acontecimentos destacam a falha na prestação dos serviços, fato que pode gerar consequências como queima de eletrodomésticos ou aborrecimentos ainda maiores.

As informações são do Jornal 104 FM que têm recebido nos últimos dias várias reclamações de moradores de São Roque de Minas e Vargem Bonita sobre as interrupções constantes de energia elétrica.

A Prefeitura de São Roque de Minas entrou em contato com a regional da Cemig em Passos e foi informada que os incêndios em áreas rurais afetaram as redes que levam energia ao município, sendo, necessário um desvio de outra rede que atende o município de Vargem Bonita. Não sendo a rede suficiente para atender adequadamente os dois municípios, mas atende razoavelmente até seu reparo.

“Em razão das quedas constantes de energia dos últimos dias e energia insuficiente para alguns equipamentos, a Prefeitura de São Roque de Minas entrou em contato com a regional da Cemig em Passos e obteve a seguinte resposta: Devido a incêndios em áreas rurais que afetaram as redes que levam energia ao município, foi necessário um desvio de outra rede, esta que atende Vargem Bonita, para o nosso município. Assim a rede não é suficiente para atender adequadamente os dois municípios, mas atende razoavelmente até seu reparo. Existe a ainda a dificuldade de trânsito dos caminhões que estão trazendo os postes, devido aos bloqueios nas rodovias, e estão buscando alternativas de deslocamento até nossa região através de estradas rurais. Continuaremos cobrando insistentemente junto a CEMIG a normalização deste serviço e ainda a melhoria na qualidade da energia que chega a toda nossa população.” diz nota da Prefeitura de São Roque de Minas.

Em Vargem Bonita o vereador Luís Ricardo Silva Soares divulgou em suas redes sociais um apelo à população para que registrem boletins de ocorrências relatando os prejuízos sofridos pela instabilidade do fornecimento da energia elétrica, para que haja o acionamento na justiça da empresa responsável e assim ser responsabilizada pelos danos causados.

Em sua postagem o parlamentar diz – “Faço um apelo à população, registrem Boletim de Ocorrência na Polícia Militar, relatando a queima de equipamentos, devido à instabilidade da energia elétrica. Esses registros feitos pela população vão ajudar o poder Público juntar provas e acionar na justiça a empresa responsável pela prestação dos serviços de fornecimento de Energia Elétrica. Realmente é um descaso com a nossa população, mas infelizmente se não unirmos forças não conseguimos um resultado satisfatório. Me coloco a disposição para receber cópia dos Boletins de Ocorrência e repassar para os responsáveis que tomarão as devidas providências. A população quando se une tem mais força do que imagina. Juntos podemos mais.” –

O Jornal 104 FM entrou em contato com a assessoria de imprensa da Cemig e em nota ela informou que as ocorrências no sistema elétrico registradas nos últimos dias na região da Serra da Canastra, Vargem Bonita e São Roque de Minas foram provocadas por queimadas que atingiram a rede elétrica. A companhia esclarece que esse tipo de ocorrência dificulta o restabelecimento, pois nem sempre é possível chegar ao local da estrutura danificada devido ao fogo. Equipes ainda estão no local, concluindo atendimento a algumas ocorrências.

Ainda conforme a Cemig, não há previsão da conclusão dos trabalhos na região.

