As autoridades australianas informaram que cerca de 18 mil pessoas foram retiradas de suas casas nos últimos dias, devido às inundações registradas na costa leste do país, consideradas as piores em mais de cinco décadas.

Pelo menos 15 mil pessoas foram retiradas da costa norte-central da Nova Gales do Sul, enquanto 3 mil vivem em bairros na parte ocidental de Sidney, disse a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.

Muitas das áreas inundadas no auge da pandemia da Covid-19 tinham sido também afetadas pelos incêndios florestais em 2019 e 2020, bem como por uma seca severa.

“Não conheço nenhum momento da história do nosso estado em que tenhamos tido este tipo de clima extremo em tão rápida sucessão de tempo e no meio de uma pandemia”, disse Berejiklian aos jornalistas.