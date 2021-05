A Polícia Civil, em Papagaios, concluiu nesta segunda-feira (3), inquérito policial que apurou o acidente de trânsito que resultou na morte de uma adolescente de 17 anos e em lesões corporais em outras quatro vítimas com idades entre 18 e 20 anos. O condutor do veículo, de 19 anos, foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal.

Conforme demonstrado nas investigações, no dia 24 de janeiro, ao conduzir um veículo, ocupado por outras cinco pessoas, o investigado perdeu o controle da direção e capotou o veículo, ocasião em que uma das vítimas foi arremessada para fora e veio a óbito em decorrência de traumatismo crânio-encefálico. Os outros quatro passageiros ficaram feridos.

Levantamentos periciais concluíram que o acidente foi causado por perda do controle direcional por parte do condutor, determinando as derivações à direita e posteriormente à esquerda, vindo a invadir a contramão direcional com subsequente saída de pista. Uma lata de cerveja foi encontrada ao lado do motorista, e o veículo, que tinha capacidade para cinco passageiros, transportava seis, os quais não utilizavam cinto de segurança no momento do acidente.

“Restou apurado, por meio de imagens e depoimentos, que no dia dos fatos, após realizarem a prova do Enem em Pará de Minas, o condutor do veículo e a maioria das vítimas foram ao centro da cidade de Maravilhas, onde fizeram uso de bebida alcoólica. As investigações apontaram ainda que, naquele dia, foram compradas cerca de 24 garrafas de cerveja no cartão de crédito do suspeito”, conta o delegado responsável, Douglas Taveira.