A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (6), mandados de busca e apreensão no âmbito de investigações do crime de peculato em Iguatama, envolvendo funcionários da gestão municipal anterior.

A ação foi deflagrada nas cidades de Arcos e Iguatama. Os imóveis alvos eram vinculados à ex-secretária de Assistência Social e ao ex-secretário de Governo.

Segundo a denúncia recebida pela Polícia Civil, ao fazer um balanço dos bens existentes na Prefeitura de Iguatama, foi constatada a falta de alguns equipamentos, dentre eles um notebook, que ficava sob a responsabilidade da investigada, e não foi encontrado.

Já durante as buscas na residência do ex-secretário, os policiais apreenderam documentos referentes à administração passada, que serão analisados no curso das investigações.

A ação foi realizada pela Polícia Civil em Iguatama com apoio da equipe da Delegacia em Arcos.

Fonte: Polícia Civil