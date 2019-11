Um suspeito foi detido nessa terça-feira (5) e é investigado no México por uma possível conexão com o assassinato de nove pessoas da mesma família no país –três mulheres e seis crianças.

As vítimas eram de uma comunidade criada por mórmons americanos que se instalaram na região há mais de cem anos, e tinham dupla cidadania americana e mexicana.

A notícia foi revelada em uma declaração publicada em uma rede social pela agência para investigação criminal do estado de Sonora.



A pessoa foi encontra na cidade de Agua Prieta, na fronteira do México com os Estados Unidos.

No local, havia dois reféns que estavam amarrados e amordaçados.

Ele também tinha quatro rifles e munição e diversos veículos de grande porte, incluindo um utilitário à prova de balas.