O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vai contratar auditores médicos e enfermeiros para trabalhar em 50 cidades do Estado, incluindo Belo Horizonte.

O contrato é temporário e pode durar mais de um ano, de acordo com as necessidades do instituto.

Para se candidatar, o interessado deve levar, até o dia 22 de maio, os documentos pedidos no edital, até a sede mais próxima do instituto. Os endereços estão no site.

Matéria do Hoje em Dia