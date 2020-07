Com objetivo de ampliar o acesso dos beneficiários aos serviços de Saúde, de forma prática e o mais próximo possível de suas residências, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) fechou convênio para que mais uma unidade voltasse a atender integralmente aos servidores públicos estaduais e seus dependentes cadastrados. O Hospital São João de Deus, em Divinópolis, na região Central, está com contrato ativo e pode prestar, inclusive, pronto atendimento.

Neste momento de pandemia, o São João de Deus conta com atendimento diferenciado para covid-19 e realiza diversos exames. A instituição também tem UTI adulto, pediátrico e neonatal.

Além disso, os beneficiários do Ipsemg podem ser atendidos nas seguintes especialidades: angiologia e cirurgia vascular, cardiologia adulto e pediátrica, cirurgia maxilo-facial, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, oftalmologia clínica e cirúrgica, ortopedia clínica e cirúrgica, otorrinolaringologia clínica e cirúrgica, oncologia, pediatria clínica e cirúrgica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, pneumologia, proctologia, psiquiatria, radiodiagnóstico, reumatologia, urologia clínica e cirúrgica, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia clínica e cirúrgica.

O presidente do Ipsemg, Marcus Vinícius de Souza, destaca que a retomada de atendimentos na rede credenciada tem contado com o apoio do Governo de Minas. “Nós temos plena consciência de como é importante para os servidores públicos estaduais e seus dependentes terem um atendimento médico de qualidade e de fácil acesso. Por isso, estamos bastante empenhados em recompor e ampliar ao máximo os atendimentos de Saúde tanto na capital quanto no interior do estado”, afirma.