O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCIP) começam a vencer na próxima segunda-feira (15). Os valores arrecadados com os dois impostos podem ser 100% investidos no município.

Segundo a Secretaria de Fazenda, os impostos poderão ser divididos em até quatro vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$25. O parcelamento será realizado da seguinte forma: parcela única para o valor até R$25; duas parcelas para valor de R$25,01 a R$50; três parcelas para valor de R$50,01 a R$100 e quatro parcelas para valor acima de R$100,01.

As guias poderão ser pagas nos Correios, nas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicoob Credifor e Sicoob Centro-Oeste. Os contribuintes que não receberem os carnês deverão comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, na rua Barão de Piumhi, 121, no Centro, para emissão de novas guias. O horário de funcionamento da pasta é de 9h às 16h30. A segunda via também pode ser retirada pelo site da Prefeitura: www.formiga.mg.gov.br, no link “serviços públicos”.

A Fazenda ressalta que os contribuintes que não pagarem os impostos estarão sujeitos à inscrição na Dívida Ativa, ao pagamento do débito corrigido, além das multas e dos juros aplicáveis, podendo ser objeto de execução fiscal ou protesto.