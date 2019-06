A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Fazenda, informa que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCIP) já estão sendo entregues aos contribuintes formiguenses e, de acordo com o edital 001, de 4 de fevereiro de 2019, os vencimentos têm início no dia 15 de julho.

O imposto é totalmente aplicado em melhorias para o município. Cumprindo com este compromisso, os contribuintes colaboram na realização de novas obras e benefícios para diversas áreas, como saúde e educação.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, os impostos poderão ser divididos em até quatro vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$25.