Começa na próxima segunda-feira (13) o prazo para os motoristas quitarem o IPVA 2020. Apesar de a escala de pagamento ser iniciada ainda na segunda semana de janeiro, mineiros têm até 19 de março para saldar as dívidas referentes ao imposto perante o governo.

Aliás, se o motorista quitar o custo total à vista, terá direito a um desconto de 3% sobre o valor do imposto. A dedução automática também é oferecida àqueles proprietários que quitaram em dia as obrigações referentes a seus veículos nos últimos dois anos – 2018 e 2019.

Veja a tabela

Veja as alíquotas do IPVA 2020 em Minas

Veículo % Ônibus, micro-ônibus, caminhão e caminhão-trator 1% Veículo de locadora (pessoa jurídica) 1% Motocicleta/similar 2% Automóvel, veículo de uso misto, utilitário com autorização para transporte público comprovada pelo registro no órgão de trânsito na categoria aluguel 2% Caminhonete de carga (picape) cabine simples e furgão 3% Automóvel, veículo de uso misto, utilitário, caminhonete cabine dupla, caminhonete cabine estendida e motor-casa 4%





Maior prazo para servidores

Na última semana de dezembro, o governador Romeu Zema (Novo) publicou um decreto prorrogando o prazo para servidores do Estado quitarem o IPVA. Todo o funcionalismo que não tiver recebido nenhuma parcela do 13° salário até 31 de dezembro está autorizado a pagar o imposto até 31 de março – e não até 19 de março, como para os demais proprietários de veículos.

O direito à prorrogação do prazo só é válido se o veículo estiver no nome do servidor, que também mantém o desconto de 3% se pagar o IPVA de forma integral até a nova data estipulada.

Golpes

Como forma de evitar golpes aplicados a contribuintes, a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais estimula que os motoristas paguem diretamente o IPVA por meio da rede bancária nos caixas de atendimento, nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking. Para tal, basta acessar o site da Secretaria e emitir o boleto portando apenas o código Renavam do veículo.

