Neste domingo (17), o coletivo Irmandade das Flores participará da 6ª edição do evento “Raça Negra Para Todos”, promovido por Terê Faria, que acontecerá no campo Nacional, no bairro Alvorada, a partir das 12h.

O evento ocorre em razão do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

A Irmandade das Flores conta com duas representantes do feminismo negro, Brunelly Caroline e Nayara Moura, e, por isso, estará no evento com intervenções e distribuição de panfletos e brindes.

De acordo com Terê Faria, contar com a intervenção da Irmandade é maravilhoso: “Vejo a Irmandade de forma ímpar, e merece destaque e mais abrangência. Tenho certa representatividade na sociedade negra, mas vejo que não basta. A união das mulheres é tudo! Necessária na atualidade”, destacou.