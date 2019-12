As integrantes do coletivo Irmandade das Flores, Flávia Leão, Luana Lima, Marina Torres e Caroline Lopes participarão de um evento promovido pela Prefeitura de Pimenta. O encontro será na quarta-feira (11), a partir das 14h.

No evento, que acontecerá na sede da Prefeitura, as integrantes abordarão temas como “violência contra a mulher” e “feminismo com suas vertentes”.

Junto aos temas, elas aplicarão várias dinâmicas de grupo. “Nós já palestramos em outras cidades, e é gratificante ver uma rede se formando. As mulheres que nos assistem começam muito tímidas. Com o passar do tempo, elas vão se abrindo. Muitas descobrem que estão vivendo um relacionamento abusivo ali, e outras já saem com informação para ajudar alguma conhecida que sofre violência. Estamos no caminho certo!”, destacou Flávia Leão.

O evento é gratuito e qualquer pessoa pode participar.