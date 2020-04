Dois irmãos foram detidos com celulares furtados de uma empresa de transporte e entrega de mercadorias em Divinópolis nessa terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, os rapazes de 20 e 23 anos eram funcionários da transportadora que fica no bairro São João de Deus.

A polícia foi chamada pelo gerente da empresa de transporte. Ele disse ter percebido que algumas encomendas foram furtadas e, por meio das gravações do circuito interno de câmeras de segurança, descobriu que se tratava dos funcionários.

Com base nas informações, os militares foram até a casa dos irmãos, cujo endereço não foi informado pela PM. No local, os militares encontraram seis aparelhos celulares, notas fiscais e embalagens.

De acordo com as notas apreendidas pela polícia, os aparelhos estão avaliados em um total de R$ 10 mil. Os irmãos foram detidos e levados para a delegacia juntamente com o material apreendido.

