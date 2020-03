As pessoas se indignam com a pandemia do coronavírus. Consideram nunca terem visto situação parecida, como o isolamento compulsório, o fechamento dos estabelecimentos comerciais e públicos, a proibição de aglomerações.

Entretanto, em 1918 e 1919, tivemos a gripe espanhola, pandemia ceifadora de milhões de vidas. Também naquela época o povo recebeu orientações similares, conforme parte (reproduzida abaixo), do artigo “A influenza hespanhola”, de autoria do Dr. Clemente Ferreira, publicado no Jornal Correio Paulistano, do dia 24 de outubro de 1918:

“O isolamento domiciliar espontaneo é uma providencia prophylatica de notoria eficcacia. Não visitar, nem ser visitado, evitar os logares de agglomeração popular, não se expor ao mau tempo, evitando assim os resfriamentos, que preparam o terreno, propício para a invasão da influensa, eis um conjunto de preceitos cuja observancia será meio caminho andado na defesa individual.

Importa não se deixar dominar pelo medo da molestia, pois a inhibição produzida por tal factor acarreta o desfalecimento das defesas organicas e favorece a implantação do agente morbido, qualquer que elle seja. O pavor leva ainda ao abuso de drogas, sempre nocivo.