Autoridades da província chinesa de Hubei informaram que vão remover restrições de viagem na cidade de Wuhan em 8 de abril.



Aeroportos, estações ferroviárias e estradas em Wuhan estão fechadas desde 23 janeiro para conter o alastramento do novo coronavírus.



A cidade tinha milhares de casos confirmados diariamente no auge do surto. Entretanto, não foram registradas novas infecções por cinco dias seguidos desde 18 de março, e apenas um caso nessa segunda-feira (23).



Novos casos



As autoridades disseram que todos os casos mais recentes foram importados. O número de mortos subiu em nove, chegando a 3.270. Todas as nove mortes ocorreram em Hubei.



Fonte: Agência Brasil



