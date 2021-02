É só isto o que a população mineira, principalmente aquela sediada nos municípios que circundam o lago de Furnas e o de Peixoto, solicita que nosso governador exija dos órgãos federais, deixando claro a eles que as leis, em especial a Constituição Mineira, tem que ser cumpridas e, a qualquer custo, se for necessário!

A Emenda Constitucional nº106, em boa hora promulgada em dezembro de 2020 pela Assembleia Legislativa deste Estado, altera parte das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, ali incluindo os reservatórios dos Lagos de Furnas e de Peixoto, dentre as unidades tombadas para fins de conservação. Ela determina ainda, que o nível mínimo de água deve ser mantido em 762 metros acima do nível do mar, para o Lago de Furnas, e 663 metros para o Lago de Peixoto.

A intenção do legislador claramente quer garantir na região, “o uso múltiplo das águas”.

Este instrumento legal já surtiu seus primeiros efeitos. A ANA – Agência Nacional de Águas, ao que se informou em recente reunião oficial da chamada Sala de Acompanhamento, da qual participam também membros dos grupos da sociedade civil ali representada, emitiu a Resolução nº 63 de 12/2/2021 fixando limites para os operadores do sistema (no regime de Operação Normal), em acordo com o contido na Emenda Constitucional 106.