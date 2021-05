A hidrelétrica binacional de Itaipu iniciou na sexta-feira (21) uma operação que deverá durar onze dias e visa aumentar o nível do Rio Paraná, ajudando no escoamento na produção de grãos do Paraguai, informou a empresa responsável pelo empreendimento.

O movimento vem em momento em que o rio encontra-se com baixo nível de água devido ao tempo seco no Brasil, o que reduz o volume de produtos que podem ser embarcados nos navios e prejudica exportações de países que utilizam a via, como o Paraguai e a Argentina.

Itaipu Binacional disse que a manobra para apoiar os paraguaios não envolverá desperdício de água, uma vez que os volumes liberados para o rio serão utilizados para gerar energia em suas turbinas, e não escoada pelo vertedouro.

“A usina de Itaipu iniciou, nesta sexta-feira, uma operação de 11 dias para garantir a navegabilidade do Rio Paraná a jusante da barragem (abaixo) e, por consequência, o escoamento da safra paraguaia de grãos, por meio de hidrovia. O Rio Paraná enfrenta uma das piores estiagens da história”, informou a empresa à Reuters.