O primeiro caso oficial da variante Delta no Sul de Minas foi confirmado nesta segunda-feira (23), após a Prefeitura de Itajubá comunicar que a cepa indiana foi identificada em uma paciente de 37 anos que mora no município. A confirmação ocorreu após uma amostra ser analisada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

De acordo com a Prefeitura, a mulher relatou que recebeu, no início de agosto, a visita de um parente de Brasília. Ao todo, 17 pessoas da mesma família foram contaminadas. Porém, segundo o vice-prefeito e secretário de Saúde de Itajubá, Nilo Baracho, não é possível afirmar que todos os casos são da cepa indiana.

“Nós não podemos confirmar, mas provavelmente sim. Porque foi feito o exame de genotipagem apenas nela, na amostra oriunda de swab nasal dessa cidadã itajubense. Como os parentes também adoeceram próximo da data do adoecimento dela, a gente acredita que sim”, afirma o secretário de Saúde.

Ainda conforme a administração municipal, a paciente de 37 anos e seus familiares, que também se contaminaram, já se recuperaram da doença e passam bem.

Variante Delta em Minas Gerais

Até então, havia 12 casos da variante Delta confirmados no estado, sendo cinco na macrorregião Centro, quatro na Sudeste, dois na Noroeste e um na Norte. A confirmação em Itajubá é o primeiro caso oficial no Sul de Minas.

Apesar do baixo número, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que Minas Gerais já tem transmissão comunitária da cepa indiana. Por isso, as medidas de prevenção à Covid-19 devem ser reforçadas, já que a variante é mais contagiante.



“A confirmação acende o alerta para a população redobrar os cuidados a fim de evitar a infecção pela nova cepa do coronavírus, especialmente por se tratar de uma variante ainda mais contagiosa e potencialmente perigosa. Os cuidados devem ser mantidos: distanciamento social, uso de máscaras, evitar tocar olhos e boca e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%”, diz a nota da prefeitura de Itajubá.

Fonte: Estado de Minas