Tetracampeão mundial de beach tennis, o italiano Alessandro Calbucci ministrará uma clínica da modalidade nos dias 24 e 25 de janeiro em Uberlândia. Durante dois os dias, praticantes da cidade e da região terão a oportunidade de aprimorar as técnicas com dicas e ensinamentos de uma das referências do beach tennis.

– O Calbucci é o melhor jogador do mundo, terminou em primeiro lugar no ranking em 2019, está no Top 10 há muitos anos. Ele tem academia dele, voltada ao ensinamento, projetos nesse sentido, e ele ainda disputa todo o circuito mundial. É um cara muito técnico, que tem um jogo muito refinado, diferentemente de muitos jogadores, e vem do berço do beach tennis, que é a Itália. Atualmente, ele mora no Rio de Janeiro – disse Rafael Bueno, organizador da clínica.

Beach tennis ganha cada vez mais praticantes em Uberlândia e região — Foto: BT Training/Divulgação





O beach tennis cresce cada vez mais na região. Prova disso é, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a realização da Copa das Federações em outubro, em Uberlândia. Na clínica, além de equipes de casa, times de cidades próximas e até de Goiás confirmaram presença.

– Uberlândia está vivendo o beach tennis, vai receber a Copa das Federações. Temos também uma boa sinergia com o pessoal de Uberaba, Unaí, Catalão. Então, abrimos essa questão não só para o cenário mineiro, mas o time de Goiás também vem para a clínica. O objetivo nosso em trazer o Alessandro Calbucci é aquecer ainda mais o esporte na região e agregar conhecimento ao jogo, para tornamos referência, como os estados do sul do Brasil – falou Rafael.