Da Redação

A direção do Abrigo de Idosos Frederico Corrêa, em Itapecerica, confirmou por meio de rede social que, dos 66 internos, 24 testaram positivo para o novo coronavírus.

Todos os moradores e funcionários do local foram testados após um morador que apresentou sintomas, testar positivo para a doença.

Boletim de casos no abrigo de idosos – Reprodução Facebook

De acordo com a direção do abrigo, do total de idosos infectados, 15 estão em isolamento e assintomáticos e outros nove já se curaram da doença. Um dos colaboradores do local também teve resultado positivo para a doença e está isolado.