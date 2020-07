Na madrugada deste domingo (5), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no hospital de Itapecerica, onde um homem de 28 de idade havia dado entrada já sem vida, após ser vítima de disparo de arma de fogo.

Conforme relato das testemunhas, o homem estava na festa de aniversário de um amigo, em um sítio alugado, na comunidade de Inácio Caetano, município de Itapecerica.

Ainda conforme relatos feitos à PM, mesmo diante das restrições de aglomeração devido à pandemia provocada pela Covid-19, aproximada 100 pessoas estariam na festa e, em dado momento, ouviram vários disparos (5 ou 6) provocando uma grande correria.

No momento que tentavam sair do sítio, algumas pessoas se depararam com o homem ferido, agonizando no chão. Neste momento, um homem de 23 anos que estava na festa como convidado prestou socorro, levando a vítima até o hospital de Itapecerica, onde chegou morta.