A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado às 14:04 deste ano sábado (18), para atendimento de uma vítima que sofreu uma queda de altura, na Praça do Coreto, no Centro de Itapecerica.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica fez o atendimento de um homem, de 28 anos. Ele estava consciente, queixando-se de dor na perna direita, teve sangramento nasal e possíveis fraturas no ombro e braço direitos. O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

De acordo com testemunhas, a vítima chegou a perdeu a consciência com a queda.

De acordo com informações do Samu, a vítima estava podando um coqueiro e caiu de uma altura aproximada de 10 metros. Um bombeiro deu apoio no atendimento desta ocorrência.