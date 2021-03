A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 17h48 desse sábado (6), para atendimento de uma vítima de agressão física, na Rua São José, Distrito de Neolândia, em Itapecerica.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica fez o atendimento de um homem de 49 anos. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada, com ferimentos provenientes de arma branca nos braços e no lado esquerdo do tórax.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa de Itapecerica.