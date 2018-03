Pelo terceiro ano consecutivo, o LinkedIn divulgou a lista “Top Companies”, um ranking com as 25 principais empresas onde os brasileiros sonham trabalhar, elaborado a partir de dados da rede social dedicada a perfis profissionais e de ações dos usuários da plataforma – 32 milhões são brasileiros. A lista de 2018, que saiu nesta semana, traz o Itaú Unibanco, maior banco privado do país, em primeiro lugar.

Segundo o editor do LinkedIn Guilherme Odri, desde o ano passado o banco vem apostando no “poder de transformação das pessoas”. Saiu do estilo “quadrado” e começou a adotar horários flexíveis, home office e outras novidades que estão fazendo sucesso entre seus empregados.

Em segundo lugar vem o Uol, que, com 4.000 funcionários, promove um ambiente de trabalho jovem, descontraído e que valoriza a troca de conhecimento.

Pela primeira vez, empresas do setor de saúde estão entre as 25: a Unimed, em terceiro lugar, e o hospital Sírio-Libanês (10º). Este último tenta deixar de ser apenas referência médica e tornar-se referência humanitária. Oferece aos seus colaboradores um espaço com shiatsu, salão de cabeleireiro, baralho, dominó, xadrez, dama, videogame, sala de TV, copa e jardim.

