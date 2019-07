O vereador Antônio Marcos da Silva (PT), mais conhecido como “Tonho Marco”, da cidade de Pedra do Indaiá, já foi levado para o Presídio Floramar em Divinópolis. Ele foi preso no Hospital São João de Deus, nesta sexta-feira (6), pela morte do sobrinho, de 21 anos, a tiros durante uma discussão familiar. O crime ocorreu no dia 29 de junho, em um sítio da família, na comunidade rural de Mata dos Lemos, em Pedra do Indaiá. O pai do legislador também ficou ferido.

O vereador estava internado no hospital por causa de ferimentos que sofreu durante a briga na fazenda, que resultou na morte do sobrinho. Ele permaneceu na unidade de saúde sob escolta até receber alta médica. Com a liberação do hospital, ele foi encaminhado para a penitenciária.

O mandado de prisão preventiva requerido pela Polícia Civil foi expedido pela Justiça no fim da tarde desta sexta. Conforme o delegado do caso, Lucélio Silva, com a ajuda da Polícia Civil de Divinópolis, o vereador foi encontrado internado no hospital.

Antônio Marcos já havia se apresentado à Polícia Civil na noite da última segunda-feira (1º). Mas, de acordo com o delegado, o vereador foi ouvido e liberado, pois havia passado o período do flagrante e porque não havia mandado de prisão contra ele.