2020 promete muita praia e cachoeira, pelo menos no que depender de agenda livre. Isso porque o próximo ano está com nove feriados prolongados (que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira) previstos.

Os feriados de Tiradentes (21 de abril), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Independência (7 de setembro) e Finados (2 de novembro) ficaram em fins de semana em 2019. Mas agora, em 2020, eles estarão em dias úteis.

Entre esses nove feriados, ou pontos facultativos, o número é quase duas vezes maior do que 2019 — em relação a feriados prolongados. E o festival de folgas já começa no começo do ano com o carnaval.

Importante pontuar: a lista oficial dos feriados é publicada anualmente no DOU (Diário Oficial da União), mas até o momento isso não ocorreu. E lembre-se também: os feriados estaduais ou distritais não estão listados.