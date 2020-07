Acompanho o avanço do novo coronavírus desde dezembro do ano passado quando os colegas do INPE que trabalharam no satélite CBERS retornaram da China. Como já tivemos caso de doença vinda da China e que obrigou colegas a ficar de quarentena, imaginávamos que seria algo parecido. Pandemia sem controle parecia coisa de cinema.

Mesmo assim, procurei chamar a atenção de senadores e deputados, especialmente quando a doença atingiu a Itália. No final de fevereiro eu já brigava com quem divulgava “fakenews”. A imprensa divulgava a taxa de letalidade de 3,4%, algo assustador, já que a da gripe espanhola era 2,5%. Nestes quase cinco meses de pandemia ainda se vê muito cientista e médico expressando ideias estranhas sobre a doença.

Já afirmei diversas vezes que essa pandemia é assunto para cientistas e matemáticos, sem um conhecimento profundo de matemática, quem fala muito corre o risco de falar bobagens.

É uma doença difícil de entender e de prever. Porém, temos indicativos de que a covid-19 esteja em queda. É claro que isso só vai se confirmar se as medidas de isolamento e profilaxia continuarem. Basta observar os Estados Unidos para ter certeza do que acontece quando se relaxa. A evolução da doença segue um padrão, cresce abruptamente e cai lentamente, seguindo uma exponencial na subida e outra na descida. Mas o Brasil é uma exceção.