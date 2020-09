Uma ação integrada realizada entre departamentos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na apreensão de quatro animais silvestres, sendo duas iguanas e dois jabutis, encaminhados a um destinatário da cidade de Piumhi, em encomenda despachada pelos Correios.

Um indivíduo de 39 anos foi abordado pelos policiais civis ao receber o pacote que continha os animais.

De acordo com a Polícia Civil, a entrega da encomenda ocorreu no local de trabalho do suspeito, onde o homem foi abordado e foi comprovada a presença de duas iguanas e dois jabutis que estavam acondicionados de forma precária dentro de uma meia, sendo caracterizado maus-tratos.

O investigado alegou ter adquirido as iguanas e os jabutis por meio de aplicativo de mensagem, com um indivíduo do estado de São Paulo. Informou ainda, ter pagado a quantia de R$1 mil pelos animais.