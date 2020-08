Uma jaguatirica foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, na quinta-feira (27), em Piumhi. Segundo os militares, animal estava dentro de um galinheiro.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h, quando o proprietário de um sítio encontrou a jaguatirica dentro do galinheiro. O animal foi capturado e colocado em uma jaula segura, apropriada para o transporte do felino.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as condições físicas da jaguatirica foram verificadas e ela estava aparentemente saudável e sem ferimentos. Com este diagnóstico, o animal foi transportado para um local mais afastado das regiões habitadas da cidade para ser devolvida à natureza.

O local não foi informado, mas conforme os bombeiros, a jaguatirica foi solta em uma área com muita vegetação e água, o que possibilitará melhores condições de segurança e sobrevivência para o animal.