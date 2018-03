Uma série de ações realizadas pelo deputado federal Jaime Martins (PSD/MG) vão se traduzir num melhor suporte à segurança pública na região Centro-Oeste de Minas beneficiando, por consequência, a cidade de Formiga. No total, os investimos somam dois milhões de reais.

Deste valor, R$770 mil serão destinados para a construção de um estande de tiros, atendendo à demanda de treinamento das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. Ou seja, todas as forças de segurança que atuam na região terão um local adequado para treinamentos. A previsão é que este estande funcione no bairro Icaraí em Divinópolis. Além de ser um lugar específico para a atividade, o futuro estande de tiros vai agregar ainda mais segurança durante os treinamentos dos agentes de segurança.

O tradicional Colégio Tiradentes, instituição destinada a acolher filhos de militares e população civil, também receberá recursos por meio de emenda destinada pelo deputado federal Jaime Martins. Na unidade de Divinópolis, serão aplicados R$487 mil para a sua ampliação, o que permitirá quase a triplicação da capacidade da escola com a ampliação de oito salas de aulas que atenderão o ensino fundamental completo (I e II) passando de 270 para aproximadamente 750 alunos.

Somado a esses investimentos, consta ainda, o valor de R$619.415,24 para a ampliação do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga. O projeto já está em fase de licitação e vem ao encontro das ações desenvolvidas pelo deputado federal Jaime Martins pelo fortalecimento da 7ª Região da PM. “ Tive a felicidade, ao lado do Coronel Laércio Reis, um filho de Formiga, de promover a instalação do 63º Batalhão na cidade, mas é preciso mais e esses investimentos para ampliação são mais que necessários diante dos novos desafios que a PM enfrenta no dia a dia. Fico satisfeito de dar retorno para os anseios da população. Esse é o nosso papel”, garantiu Jaiminho.

Segundo o tenente coronel do 23º Batalhão da Polícia Militar em Divinópolis, Rodrigo Teixeira, deste aporte liberado para a Polícia Militar, 49 municípios dentro da 7ª Região da PM serão beneficiados. “A construção do estande de tiros, a ampliação do 63º BPM de Formiga e do Colégio Tiradentes, só vem melhorar a qualidade de vida dos nossos policiais, bem como a prestação de serviço dos mesmos. Somos gratos ao deputado Jaime Martins por sempre ser um parceiro do nosso trabalho”, destacou.

Policia Civil

A área de inteligência do 7º Departamento de Policia Civil de Minas Gerais também receberá recursos destinado pelo deputado. Ao todo, R$200 mil estão sendo alocados na forma de emenda parlamentar para ser utilizada na compra do software “Cellebrite” e drones para o monitoramento aéreo em ações nas cidades da região. Tratam-se de equipamentos de última geração e vão melhorar consideravelmente as condições da apuração de crimes.

“Os equipamentos adquiridos que serão destinados à Polícia Civil em toda nossa região, certamente qualificarão as investigações e darão mais celeridade a elas. Agradecemos a sensibilidade e compromisso de Jaime com as causas maiores da sociedade”, comenta o delegado da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Leonardo Pio, salientando que Formiga também será beneficiada com a chegada dos novos equipamentos.

Para o deputado, os recentes anúncios vão contribuir para o aprimoramento da segurança pública, uma das áreas mais sensíveis e que merece a devida atenção.

“Fico feliz em contribuir. Segurança pública sempre esteve em minha pauta de atividade parlamentar. São ações que impactam toda região e contribuem para a melhora na sensação de segurança. Recentemente realizamos a entrega de viaturas para cidades da região, mas os investimentos têm que ser constantes. Formiga é uma cidade com aspectos e detalhes que merecem nossa atenção especial e eu tenho plena convicção, como já ocorreu em outras ações que realizamos, que o povo da cidade também será beneficiado pelas medidas que estamos anunciando em caráter regional ”, diz Jaime Martins.

